Creditwest Bank’tan geleceğin liderlerine yapay zekâ destekli gelişim hamlesi

Creditwest Bank, çalışanlarının dijital yetkinliklerini artırmak ve kurum içi liderlik potansiyelini desteklemek amacıyla düzenlediği eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi.

Banka, hızla gelişen teknolojilere uyum sağlamak ve kurumsal verimliliği en üst seviyeye çıkarmak hedefiyle "Liderler İçin Yapay Zekâ" eğitimini başarıyla gerçekleştirdi. Golden Tulip Lefkoşa’da gerçekleşen eğitim eğitmen Ümit Menteş tarafından verildi.

Şube yönetici aday havuzunda yer alan çalışanların yanı sıra bankanın mevcut yöneticileri ve Müşteri Temsilcilerinin de katılım gösterdiği eğitimde, yapay zekâ teknolojilerinin kurumsal iş süreçlerine entegrasyonu ele alındı.

Uygulamalı atölyelerle yönetsel beceriler geliştirildi

İnternetin ilk ortaya çıktığı yıllardaki teknolojik sıçramaya benzetilen yapay zekâ dönüşümünün iş hayatındaki rolünün vurgulandığı programda, katılımcılara uygulamalı atölyeler aracılığıyla pratik beceriler kazandırıldı. Bir gün süren yoğun eğitim boyunca katılımcılar, etkili komut yazma ve bağlam tasarlama gibi temel yapay zekâ becerilerini deneyimlediler.

Yapay zekâ ve insan iş birliği ile bankacılıkta yeni dönem

Eğitim programı, yapay zekâ ve insan iş birliğinin bankacılık sektöründeki geleceğinin tartışıldığı interaktif kapanış oturumuyla sona erdi. Creditwest Bank, gerçekleştirdiği bu vizyoner eğitimle çalışanlarının teknolojik dönüşüme öncülük etmesini sağlarken, verimlilik odaklı yönetim yaklaşımını kurum kültürünün merkezine yerleştirmeyi sürdürüyor.

Creditwest Bank, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini kurumsal öncelikleri arasında konumlandırarak sürekli eğitim anlayışını kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak benimsemektedir. Yıl boyunca düzenlediği eğitim ve gelişim programlarıyla çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini güçlendiren Creditwest Bank, insan kaynağına yaptığı yatırımlarla hem çalışanlarının kariyer gelişimini desteklemeyi hem de müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini sürekli artırmayı hedeflemektedir.