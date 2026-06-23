Naci Talat Turnuvası başlıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin efsanevi Genel Sekreteri Naci Talat anısına geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvası bu yıl 28’inci kez gerçekleştirilecek.

CTP Gönyeli Ocak Örgütü ile Naci Talat Vakfı’nın organizasyonunda düzenlenecek olan 28. Naci Talat Anı Futbol Turnuvası, 3-14 Temmuz tarihleri arasında Gönyeli Spor Kulübü Akademi Sahası’nda futbolseverlerle buluşacak.

Turnuvada kadınlar kategorisindeki karşılaşmaların 3-14 Temmuz tarihleri arasında oynanacağı belirtilirken, U10 kategorisindeki müsabakaların ise 11 Temmuz’da gerçekleştirileceği duyuruldu. Etkinliklerin her gün 16.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılacağı ifade edildi.

Organizasyonun, Naci Talat’ın anısını yaşatmanın yanı sıra farklı yaş gruplarından sporcuları bir araya getirerek sporun yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Turnuvaya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenlerin organizasyon komitesiyle iletişime geçebileceği kaydedildi.