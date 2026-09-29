Hakan Karahasan: Zemin Kayarken

Hakan Karahasan

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Zemin Kayarken

Dünya ile birlikte Kıbrıs’ta da gün geçmiyor ki aşırı sağ popülizm etkisini göstermesin. En son “gelişme” Cyprus Forum 2026’nın organizasyonu sırasında gerçekleşti. Durumu organizasyonel başarısızlık, belki biraz sert bir yorum olacak ama skandal olarak nitelemek herhalde abartı olmaz.

Ne mi oldu? Son seçimler ile birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’nde üçüncü parti konumuna gelen Elam, gündelik siyasetin her alanına ağırlığını hissedilebilir oranda koymaya başladı. Eğitimden ekonomiye, birçok konuda belirleyici bir konuma yükselmenin getirdiği öz güvenle, geçmişte radikal diye düşünülebilecek müdahalelerde bulunmaktan çekinmemeye, bu tür müdahalelerde bizzat bayrak taşıyıcısı olma yolunda önemli adımlar atmaya başladı. Bu yaz Girne’de düzenlenmesi planlanan bir etkinlik, etkinliği Elam’ın kamuoyu gündemine taşımasında sonra (bu Elam’ın kamuoyunda iddia ettiği durum) Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti girişimleriyle iptal edilmesi, paritye çıtayı biraz daha yükseltme noktasında son derece ciddi bir özgüven kazandırdı.

Cyprus Forum 2026’nın organizasyonu sırasında son birkaç gün içinde yaşananlar bunun önemli bir göstergesi. Basından takip ettiğimize göre, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Başkanı Mehmet Harmancı Cyprus Forum 2026’ya Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı sıfatıyla davet edildi. Elam’ın itirazı sonrasında organizatörler Harmancı’nın statüsünde değişikliğe gidilmesi yolunda bir adım atınca, Harmancı bunu reddetti. Hemen burada şu kısa yorumu yapmak gerekiyor: Kıbrıs Cumhuriyeti açısından dahi meşru kabul edilen bir makama yönelik yapılan böylesine bir itirazı, Cyprus Forum organizatörleri neden ‘LTB, Kıbrıs Cumuriyeti döneminden beri meşru olan bir kurumdur, o yüzden böylesine bir itirazın zemini yoktur’ deyip reddetmek yerine, itiraz edenin tarafını seçmeyi tercih etti?

Lefkoşa Belediye Başkanı Haralambos Pruntzos, Harmancı’ya destek vererek, Forum’dan çekildiğini duyurdu. Sonrasında dalga genişleyerek Kıbrıslı Türklerin önemli bir kısmı Forum’dan çekildiğini kamuoyu ile paylaştı (yazı yazıldığı sırada bütün Kıbrıslı Türklerin çekilip çekilmediğine dair sağlıklı bir bilgi edinilemediğinden, “önemli bir kısmı” olarak yazılmıştır – HK). Cyprus Forum’un açıklaması ise, konunun ne derece vahim bir boyuta taşındığını idrak etmekten çok, yaptıklarının ne anlama geldiğini düşünmemeye çalışmaktan öteye geçmiyor (1).

Üzerine vurgulanması gereken noktalardan birisi, Kıbrıs’ın gündelik siyasetinde bir yanda son derece endişe verici aşırı sağın gündelik dili ve siyaseti teslim alışı ciddi endişeler içermekteyken, öte yanda, sağduyu sahibi Kıbrıslıların sergilediği dayanışma umudun hala var olduğunu ortaya koyuyor. Lefkoşa Belediye Başkanı Pruntzos ve birçok Kıbrıslı Rum, bu konuda Kıbrıslı Türklerle dayanışma gösterdiler. Son olarak AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da, “Ülkemizde kamuoyu diyaloğunu, aşırı sağın abartılı söylemleri belirleyemez” sözleriyle eleştirerek, kendisinin ve Forum tarafından davet edilen bütün AKEL üyelerinin Forum’dan çekildiklerini açıkladı (3). Bu açıdan bakıldığında, bugün kazanılan “zafer”in ne ölçüde zafer olduğu tartışmaya açık. Faşizme karşı ihtiyatlı ve kararlı bir şekilde karşı durmak, durabilmek gerek.

Sonuç olarak, duruma bakıldığında, mevzu Forum’un yoluna bir şekilde devam edecek olup olmaması değil. Bu ve bunun gibi, düzenlenen ve/ya düzenlenecek herhangi bir etkinlikte, belli oluyor ki, artık konu sadece bir siyasi partinin itirazı ve itirazın dikkate alınmasından çok, belli bir kesimin Kıbrıs siyasetini nasıl olup da bu oranda belirleyebildiğidir. Özellikle de, Cyprus Forum Yürütme Kurulu Başkanı Nicolas Kyriakidis’in belirttiği gibi “Harmancı’nın unvanı için Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinden talep geldi”yse (2). Kıbrıs’ta toplumların birlikte sorunsuz yaşaması için emek sarf eden insanlar, kurumlar bugünlerde birlikte ciddi bir tepki vermezlerse, ileride, yakın geçmişte olduğu gibi, iş işten geçmiş bir durumda kendimizi bulabiliriz.

Notlar

(1). “İki toplumlu iş birliğini gerilettiysek özür dileriz.” Yenidüzen. 25 Eylül 2026. https://www.yeniduzen.com/iki-toplumlu-is-birligini-gerilettiysek-ozur-dileriz-199776h.htm. 25 Eylül 2026.

(2). “ “Harmancı’nın unvanı için Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinden talep geldi.” Yenidüzen. 25 Eylül 2026. https://www.yeniduzen.com/harmancinin-unvani-icin-kibris-cumhuriyeti-yetkililerinden-talep-geldi-199799h.htm.

(3). Tom Cleaver. “Akel withdraws from Cyprus Forum, citing ‘hysterical right-wing rhetoric’” Cyprus Mail. 28 Eylül 2026. https://cyprus-mail.com/2026/09/28/akel-withdraws-from-cyprus-forum-citing-hysterical-right-wing-rhetoric.