Bilim Kafe’nin 4. Buluşması’nda yapay zekâ konuşulacak
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü iş birliğinde düzenlenen Bilim Kafe etkinlik serisinin 4. buluşması, cumartesi günü yapılıyor.
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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü iş birliğinde düzenlenen Bilim Kafe etkinlik serisinin 4. buluşması, cumartesi günü yapılıyor.
İMO’dan verilen bilgiye göre, Lefkoşa, Pascucci’de gerçekleştirilecek etkinlik saat 15.00’te başlayacak.
Etkinlikte, Prof. Dr. Ömer Delialioğlu, “Yapay Zekâ Çağında Öğrenmek: Sorgulamak, Doğrulamak ve Sorumlu Kullanmak” başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluşacak.
Program kapsamında, yapay zekânın öğrenme süreçlerine etkisi, bilgiye eleştirel yaklaşım, doğrulama yöntemleri ve teknolojinin bilinçli kullanımı ele alınacak.
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