Sefer'in "Kıbrıs'taki bölünmüşlüğün insanlara etkisini" konu alan sergisi AKM'de

Sanatçı Emel Sefer’in, “İçimdeki Sınır-Fiziksel Bölünmüşlüğün Psikolojik Portresi” kişisel fotoğraf sergisi Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yarına kadar ziyaret edilebilecek.

“Kıbrıs'taki bölünmüşlüğün insanlara etkisini” konu alan sergi, “Kıbrıs’ın fiziksel bölünmüşlüğünün hafızada ve insanların iç dünyasında bıraktığı izlere odaklanan”, 46 fotoğraftan ve “Coğrafyanın Yarası”, “Ruhun Kafesi” ve “Ufkun Ötesi” başlıklı üç bölümden oluşuyor.

Sefer, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, serginin; yaşamı boyunca gördüğü, yaşadığı, hissettiği bir coğrafyanın izleriyle hesaplaşma ve onunla yüzleşme biçimi olduğunu belirterek, “En büyük sınır, yıkılacağına inanmaktan vazgeçtiğimizdir.” dedi.