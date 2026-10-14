“Türkiye’deki COP31 Zirvesi’ne katılacağım”

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, gelecek ay Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’ne katılacağını açıkladı.

Türkiye’nin kendisini devlet başkanı olarak tanımamasına rağmen zirveye katılacağını belirten Hristodulidis, “davet aldığını ve bu davetin Kıbrıs sorunu açısından da mesajlar taşıdığını” söyledi.

Hristodulidis yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi’ne katılacağını kesin bir dille ifade etti.

Hristodulidis, “Elbette katılacağım. Kıbrıs Cumhuriyeti bu zirvelere her zaman katılır. Ortaklarımızın belirleyici katkısı ve kamuoyuna yansımadan yürüttüğümüz diplomatik ve siyasi çabalarımız sonucunda bir netice elde etmiş olmaktan memnunum” dedi.

Sürecin gösterişten ve kamuoyuna yönelik açıklamalardan uzak yürütüldüğünü belirten Hristodulidis, zirveye davet edilmesinin Kıbrıs sorununa ilişkin mesajlar da taşıyan bir gelişme olduğunu ifade etti.

“Her türlü olasılığa karşı hazırlanıyoruz”

Zirve sırasında olumsuz gelişmeler yaşanma ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtlayan Hristodulidis, her türlü olasılığa karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.

Hristodulidis, “Her türlü olasılığa karşı hazırlanıyoruz ve hiçbir ihtimali göz ardı etmediğimizi söylemeliyim” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Rum lider, böyle bir durumda Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından da karşılık verileceğini belirterek, AB’nin 27 üye devletten oluştuğunu ifade etti.