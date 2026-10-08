Raff Military Textile hangi ülkelere ihracat yapıyor?

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Raff Military Textile, kökleri 1940'lı yıllara uzanan, ihracat odaklı çalışan İstanbul merkezli bir askeri tekstil üreticisidir ve web sitesinde 18 ülke için ayrı ülke sayfası listeler. Şirketin saydığı dört bölge Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika. Yönetim Kurulu Başkanı Eray Yükseloğlu ise Şubat 2025'te yayımlanan Anadolu Ajansı haberinde 24 yıldır Afrika'ya ihracat yaptıklarını ve 45 Afrika ülkesinde bulunduklarını söyledi.

Sitede listelenen 18 ülkenin 13'ü aynı kıtada. Afrika'dan Uganda, Kenya, Somali, Gana, Nijerya, Etiyopya, Tanzanya, Ruanda, Zimbabve, Güney Afrika, Liberya, Namibya ve Sierra Leone sayılıyor, kıta dışındaki beş ülke de Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda. Hakkımızda sayfasında bölge olarak dört ad geçiyor, ilki Afrika.

Rakam konuşana ve tarihe göre değişiyor. Yükseloğlu, 30 Ocak-2 Şubat 2025'te Antalya'daki 4. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı sırasında Anadolu Ajansı'na 24 yıldır Afrika ülkelerine ihracat yaptıklarını, Moritanya'dan Madagaskar'a kadar 45 Afrika ülkesinde var olduklarını söyledi, haberi 6 Şubat 2025'te C4 Defence de yayımladı. Sitedeki 18 ile AA'ya söylenen 45 arasındaki fark kaynaktan geliyor, biri sitede listelenen ülke sayfaları, öteki yöneticinin beyanı.

Hangi bölgelere ihracat yapılıyor?

Şirket dört bölge sayıyor: Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika. Hakkımızda sayfasındaki cümleye göre özellikle bu bölgelerdeki savunma güçlerine ve kurumlarına ürün sunuluyor. Ülke listesi dört bölgenin dışına da taşıyor, ABD ile Kanada Kuzey Amerika'da, Avustralya ile Yeni Zelanda Okyanusya'da.

Latin Amerika'da tarihli ilk kayıt Mart 2023, Bogotá. Ticaret Bakanlığı'nın heyetine katılan şirket Kolombiyalı firmalarla iş anlaşmaları imzaladı, aynı yıl Venezuela'daki bir güvenlik fuarına gitti, Nisan 2026'da da Santiago'daki FIDAE fuarında Türk milli katılım alanındaydı. Orta Doğu bağlantısı Latin Amerika'dan eski. Ekim 2024'te Hedef'e konuşan Yükseloğlu ilk yurt dışı müşteriler arasında Irak ile Yemen'i sayıyor; dergi İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin (İTKİB) yayını. İki ülke de 2010'da alınan ihracat kararının ardından, KKTC polisinden sonra sıraya girdi.

Afrika neden ana pazar?

İhracatın ağırlığı bu kıtada. Sitedeki 18 ülkenin 13'ü, Yükseloğlu'nun AA'ya verdiği hesapla 24 yıllık geçmiş ve 45 ülke aynı yöne bakıyor. Sitedeki 13 ülkenin altısı Doğu Afrika'da (Somali, Etiyopya, Kenya, Uganda, Tanzanya, Ruanda), dördü Batı Afrika'da (Gana, Nijerya, Liberya, Sierra Leone). Zimbabve, Namibya ve Güney Afrika kıtanın güneyinde.

Ağ kurumsal heyetlerle genişliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üzerinden Şubat 2023'ten başlayarak her ay bir B2B ziyareti düzenlendi; rotada Kongo ve Kolombiya'nın yanı sıra Angola, Kenya ve Tanzanya vardı. Gana ile Gine'ye gidiş de aynı yıl içinde gerçekleşti. Ürünler de kıtaya göre geliştiriliyor, 16 Şubat 2024'te duyurulan kumaş aynı anda yanmaz, su itici ve permetrin katkısıyla böcek kovucu, tropikal bölgelerde sıtma ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi riskine karşı tasarlandı. Medya ortağı Military Africa da kıtadan. Mayıs 2026'da İstanbul'daki SAHA Expo standını Kenya askeri heyeti ziyaret etti.

Avrupa ve Kuzey Amerika'da ne satılıyor?

Hangi ülkeye ne satıldığı açıklanmıyor; sitenin tanıttığı ürün gamında beş grup var. Asker malzemeleri ve polis malzemeleri ilk ikisi, ardından yanmaz grubu ile kurumsal tekstil ürünleri, son sırada arma, rütbe ve apoletler geliyor. Aralık 2024'te 190 sayfalık yeni ürün kataloğu yayımlandı. Perakende yok, sipariş toptan alınıyor, üretim alıcı numuneyi onayladıktan sonra başlıyor, elde teknik şartname varsa hat ona göre kuruluyor. Kurumsal tekstil grubu kamu ve özel sektör için iş kıyafeti kapsadığından alıcının her zaman bir ordu ya da polis teşkilatı olması gerekmiyor.

Raff markasının Avrupa'daki en görünür teması Kasım 2023'teki Milipol Paris, fuarın açıkladığı katılımcı sayısı yaklaşık 30.000. ABD'de şirket 13-15 Ekim 2025'te Washington'daki AUSA fuarına katıldı, Military Africa'nın haberine göre Yükseloğlu fuara ekibiyle birlikte gitti ve gündem sektörün Ar-Ge yönünü izlemekti. Kuzey Amerika'yı bölge adıyla anan ilk Raff yöneticisi Satış Müdürü Ceyhun Şahbaz oldu. Temmuz 2023'te Angola'daki Türkiye-Angola İş Forumu sırasında Economia & Finanças'a verdiği röportajda sıralamaya oradan başlamıştı:

"Raff Military Textile, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve en önemlisi Afrika'da bulunan dünya çapında yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyor."

Rakam 2023'e ait, sitedeki liste bugün 18 ülke sayıyor, AA'daki beyan yalnızca Afrika için 45 diyor.

Yurt dışında ofis var mı?

Yurt dışında ofis yok, şirket bunu SSS sayfasında açıkça yazıyor, yerine seyahati koyuyor. Sık seyahatin gerekçesi aynı cevapta sıralanıyor: müşterilerle görüşmeler, uluslararası fuarlar ve proje sahası ziyaretleri. Yükseloğlu Hedef röportajında 2023'ün yedi ayını yurt dışı ziyaretlerle geçirdiklerini anlatıyor.

Ziyaretlerin bir kısmı kurumsal heyetlerle yapılıyor, TİM'in B2B programları ve Ticaret Bakanlığı'nın heyetleri gibi. En yenisi 21-25 Temmuz 2026'da Kampala'ya düzenlendi, Raff orada Uganda savunma bakanlığının ve özel güvenlik şirketlerinin satın alma yetkilileriyle görüştü. Fuarda kurulan ilişki bazen yerel partnere dönüşüyor, Nijeryalı güvenlik şirketi ATAMAP Associates International ile iş birliği Kasım 2023'te Milipol Paris'te kuruldu, ATAMAP'in genel müdürü Kunle Abeshinbioke. Ofisin yerini tutan öteki araç web sitesi, Yükseloğlu aynı röportajda 10 yılı aşkın süredir dijital pazarlamaya ve web sitesine yatırım yaptıklarını, bu yatırımın çıkış noktasının ihracat olduğunu, müşteri mesajına beş dakika içinde dönüldüğünü söylüyor. Site sekiz dilde yayında.

Raff Military Textile hakkında

Raff Military Textile, kökleri 1940'lı yıllara uzanan, dört kuşaktır tekstil üreten İstanbul merkezli bir aile şirketidir. Ordu, polis ve itfaiye teşkilatları için üniforma, koruyucu giysi, bot, teçhizat ile arma, rütbe ve apolet üretir; üretimini kendi tesislerinde yapar ve ihracat odaklı çalışır. ISO 9001:2015, ISO 10002, ISO 14001:2015, ISO 31000:2018 ve ISO 14064-1:2018 belgelerine ve OEKO-TEX sertifikasına sahiptir. SASAD, SAHA İstanbul, SSİ, TİM, İTO, İHKİB ve DEİK üyesidir.