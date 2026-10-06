Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, yeni sezonda perdeleri iki oyunla açacak

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), 2026-2027 sezonunu iki oyunla birlikte açacak. “Bir İhtimal Kabare” 19 Ekim Pazartesi, “Yanlışlık” 23 Ekim Cuma sahnelenmeye başlayacak.

Oyun biletleri, gişekibris.com adresinden ve LBT gişesinden satın alınabilecek.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Bir İhtimal Kabare” oyunu saat 20.00’de, Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenecek.

Osman Ateş, Döndü Özata, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Barış Refikoğlu, Gülsefa Dede, Altekin Erginel ve Ali Moda rol aldığı oyunda, orkestrada Ali Suyolcu, Ebru Pendakomolu, Ercüment Şeker ve Ozan Sezikli yer alıyor. Dansçılar ise, Meryem Kuraner, Ayşe Aslan, Ertan Berksu ve Ahmet Alasya’dan oluşuyor.

Oyunun dekor-kostüm tasarımı Özlem Deniz Yetkili’ye, özgün müziği Ersen Sururi’ye, müzik orkestrasyon Cahit Kutrafalı’ya koreografisi Osman Ateş’e, ışık tasarımı Salih Kanatlı’ya, afiş-broşür tasarımı ve fotoğrafları Umut Ersoy’a ait.

Işık uygulama Fırat Çelik, dekor-kostüm asistanlığı Ali Moda tarafından üstlenilirken, Mehmet Eseri tonmeister, Naciye Arsel ise sahne amiri olarak görev alıyor.

“Yanlışlık” oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek

Albert Camus’ün yazdığı, Ayberk Erkay’ın çevirdiği, Nehir Demirel’in yönettiği “Yanlışlık” oyunu ise 23 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Özgür Oktay, Gülsefa Dede, Nejdet Serkan Sadıkoğlu, Hatice Tezcan ve Barış Refikoğlu’nun rol aldığı oyunun dekor kostüm tasarımını Özlem Yetkili, ışık tasarımını Salih Kanatlı, müziğini Hüseyin Kırmızı yaptı.

Oyunda, Umut Ersoy afiş tasarım ve fotoğraflarını, Ali Moda dekor, kostüm ve reji asistanlığını, Fırat Çelik ışık uygulamasını, Mehmet Eseri müzik &efekt uygulamasını, Naciye Arsel ise sahne amirliğini üstlendi.

“Bir İhtimal Kabare” oyunu 26 Ekim Pazartesi Bandabuliya Sahnesi’nde, “Yanlışlık” oyunu ise 30 Ekim Cuma Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yeniden sahnelenecek.