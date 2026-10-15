Uyuşturucu madde tasarrufundan dört kişi tutuklandı

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dün dört kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Hamitköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri tarafından S.I’nın (E-44) evinde arama yapıldı. Aramalarda, zanlının tasarrufunda yaklaşık 80 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Şüpheli hareketleri ele verdi

İskele bir sitede, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen H.T’nin (E-23) üzerinde ve Lefkoşa’daki evinde arama yapıldı. Aramalarda zanlının tasarrufunda 110 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası bulundu

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından S.K’nin (E-36) kullanımındaki ve E.T’nin (E-31) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada ise, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.