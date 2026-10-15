Harmancı muhtarlarla bir araya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesinde bölge muhtarları ile bir araya geldi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, belediye meclis üyelerinin de katıldığı buluşmada Harmancı, muhtarlarla kurulan iş birliği ve dayanışmanın Lefkoşa’nın gelişimine katkı sağladığını belirterek, muhtarların kent yönetimindeki rolüne dikkat çekti.

Muhtarlarla iş birliğini geliştirmek ve diyaloğu sürekli kılmak amacıyla hayata geçirdikleri Muhtarlar Koordinasyon Merkezi’nin önemine değinen Harmancı, bu şubenin sorumlusu Ali Ülker’e çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

“Muhtarlık büyük özveri ve sorumluluk ile çalışmak demek”

Harmancı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tüm muhtarların gününü kutlayarak, muhtarlara bugüne kadar ortaya koydukları çalışmalar ve özverileri için teşekkür etti.

Belediye meclis üyeleriyle birlikte görev dönemi boyunca kentin bütün bölgelerini gözeterek çalıştıklarını belirten Harmancı, yıllık bütçeler hazırlanırken muhtarlık bölgelerinin ihtiyaçlarının dikkate alındığını söyledi.

Her muhtarlık bölgesine farklı çalışmalarla katkı sağlandığını ifade eden Harmancı, asfalt, oyun parkları, altyapı ve kanalizasyon çalışmaları ile yağmur suyu drenajı gibi yatırımlarla kent genelinde önemli hizmetler gerçekleştirildiğini belirtti. Harmancı, bu süreçte belediye meclis üyelerinin gösterdiği gayret ve katkılar için de teşekkür etti.

Lefkoşa’nın bugün geldiği noktada muhtarlarla kurulan güçlü iş birliği ve dayanışmanın da payı olduğunu vurgulayan Harmancı, muhtarların yol göstericiliğinin ve katkılarının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Muhtarlık sisteminin yalnızca maaş üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Harmancı, 2022 yılında gündeme gelen yerel yönetim reformu sürecinde muhtarların yerel yönetimlerle daha güçlü bir ilişki kurması gerektiğini savunduklarını hatırlattı. Harmancı, muhtarların temsil edileceği ayrı bir meclis oluşturulması ve bütçeler üzerinde söz sahibi olmaları yönündeki önerilerini de anımsattı.

Reformun ağırlıklı olarak coğrafi düzenlemelerle sınırlı kaldığını ve muhtarlık sisteminin işleyişine ilişkin beklenen gelişmelerin hayata geçirilemediğini ifade eden Harmancı, elektronik sisteme geçilememesini ve nüfus verilerinin doğru şekilde oluşturulamamasını önemli sorunlar arasında sıraladı.

Nüfus politikalarının sağlıklı biçimde belirlenmesinin kentlerin yatırım önceliklerinin saptanması açısından da büyük önem taşıdığını belirten Harmancı, mevcut koşullarda muhtarların tüm seçmenlerin ikamet bilgilerini ve güncel durumlarını doğru şekilde takip etmesinin zorlaştığını ifade etti.

Merkezi hükümetlerin, özellikle ikamet kayıtları konusunda doğru ve güncel verilerin oluşturulmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini söyleyen Harmancı, muhtarların görevlerini daha etkin biçimde yerine getirebilmesi için gerekli yasal ve idari altyapının oluşturulmasının önemini vurguladı.

Muhtarlık sisteminin mevcut koşullarla devam etmesinin sürdürülebilir olmadığını belirten Harmancı, sistemin güçlendirilmesi ve günümüz koşullarına uygun yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Harmancı, muhtarların yetki ve sorumluluklarının güçlendirilmesinin yerel yönetimlerin hizmet kapasitesine de katkı sağlayacağını kaydetti.