Futbolumuzun efsane ismi Galliga, yaşamını yitirdi
Kıbrıs futbolunun efsane ismi Hüseyin Adalıer (Galliga) yaşamını yitirdi. Uzun yıllar Mağusa Türk Gücü forması giyen, kısa süre Paralimni formasını da terleten Adalıer’in vefatı sevenlerini ve futbol camiasını yasa boğdu.
Hüseyin Adalıer, Mağusa Türk Gücü formasıyla 1962-63 sezonunda kaydettiği 19 golle Sevim Ebeoğlu, Erdoğan Şeniz ve Erdem Sururi’nin ardından Kıbrıs Türk futbolunun dördüncü gol kralı unvanına da sahipti. Adalıer, 5 Şubat tarihinde Gazimağusa’da defnedilecek.
