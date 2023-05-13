Molozlar kaldırılmaya başlandı…

Mevlevi’de bulunan gök kuzgunları ve arı kuşlarının yuvalama alanına Güzelyurt Belediyesi tarafından moloz dökülmesi tepkilere neden olmuş, geçen yıla oranla oraya gelen kuşların sayısının %80 azaldığı ifade edilmişti.

YENİDÜZEN’in yapmış olduğu haber sonrasında belediye molozları kaldırmaya başladı.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı durumu şikayet üzerine geçtiğimiz bayramında öğrenmiş ardından Güzelyurt Belediyesi’ne molozları kaldırması için yaklaşık bir hafta süre vermişti, molozların kaldırılmaması halinde dört brüt asgari ücret cezai işlem uygulayacağını ifade etmişti.

Aktolgalı belediyenin iyi niyet göstermesi halinde ekstradan 2-3 gün daha müsaade verileceğini söylemişti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise, “Orası belediyenin transfer istasyonudur, kuşlar oraya geldiyse kaçacak mıyız?” demişti.

Özçınar: “Kuşlar oraya geldiyse kaçacak mıyız?”

“Bizi ve tüm STO’ları hayretler içinde bıraktı”