Özçınar: “Kuşlar oraya geldiyse kaçacak mıyız?”

Batuhan BORAKAN

Mevlevi’de bulunan kuş yuvalama alanına Güzelyurt Belediyesi tarafından moloz dökülmesi tepkilere neden oldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Kuşkor üyesi Ertaç Cüneyt, “Dökülen çöplerden dolayı kuşların yuvaları kapanıyor ve oraya gelen kuşlarda geçen seneye göre %80 azalma var” derken Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı “28 Nisan’a kadar temizlenmediği takdirde ‘dört brüt asgari ücret’ tutarında cezai işlem uygulanacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, önce demeç verdi ardından da haber yapılması halinde gazeteyi dava edeceğini söyledi.

Özçınar, “Orası belediyenin transfer istasyonudur, kuşlar oraya geldiyse kaçacak mıyız?” dedi.

Ertaç Cüneyt KUŞKOR üyesi:

“Dökülen çöplerden dolayı kuşların yuvaları kapanıyor ve oraya gelen kuşlarda geçen seneye göre %80 azalma var”

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) üyesi Ertaç Cüneyt, “Dökülen çöplerden dolayı kuşların yuvaları kapanıyor ve oraya gelen kuşlarda geçen seneye göre %80 azalma var” dedi.

Cüneyt, gök kuzgunları ve arı kuşlarının yuvalarını yamaç yerlere inşa ettiğini belirterek “ülkemizde de birkaç yerde vardır böyle yerler ve bir tanesi de burasıdır” ifadelerine yer verdi.

Bu yapılanın yasaya aykırı olduğunu belirten Cüneyt, “Amacımız kuşların doğal ortamlarını korumak, en kısa sürede oraya çöp dökülmesinin durdurulması gerekir, aksi takdirde KUŞKOR olarak eylem yapacağız” şeklinde konuştu.

Cüneyt, “Eğer belediye başkanı bizim ne yaptığımızı merak ediyorsa yazılı bir açıklama yapsın biz de cevabını verelim” dedi.



Abdullah Aktolgalı (Çevre Koruma Dairesi Müdürü):

“28 Nisan’a kadar temizlenmediği takdirde ‘dört brüt asgari ücret’ tutarında cezai işlem uygulanacak”

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, şikayeti bayram tatilinde öğrendiğini ifade ederek, “Şikayet üzerine bölgeyi hemen uyardım” dedi.

“Güzelyurt birimimiz yerinde inceleme yaptıktan sonra Güzelyurt Belediyesi’ne uyarı yaptı ve 28 Nisan Cuma gününe kadar tarih verildi” şeklinde konuşan Aktolgalı, temizlenmediği taktirde ‘dört brüt asgari ücret’ tutarında bir cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Aktolgalı, “Cuma günü bölge yeniden incelenecek, eğer belediye çöpleri %50-60 oranında bölgeden kaldırdıysa 1-2 gün daha süre veririm yeter ki o iyi niyeti görelim aksi takdirde cezai işlem uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Mahmut Özçınar (Güzelyurt Belediye Başkanı):

“Orası belediyenin transfer istasyonudur, kuşlar oraya geldiyse kaçacak mıyız?

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “Orası belediyenin transfer istasyonudur, kuşlar geldiyse oraya kaçacak mıyız?” dedi.

Özçınar, “Orası yoldur, yolun içinde kuş yuvası mı olur? O zaman yolları değiştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Kuşlar gelip de oraya yuva yaptı diye artık orası kuşların mıdır?” diyen Özçınar, “Devlet bana yer göstersin başka yere taşınalım vergilerimizi çoğaltalım insanlar daha fazla vergi versin” ifadelerine yer verdi.

Özçınar “Bu kirlilik kimindir? Benim midir? İnsanlarındır, herkesindir. Kesilen dalı, yıktığı evin molozunu ne yapacağım?” dedi.

Sosyal medyada yapılan eleştirilere yanıt veren Özçınar “Ben de onlara soruyorum kaç tane ağaç diktiler bu kuş severler? Kaç tane ormanı gidip temizlediler? Kaç tanesi gidip yuva yapıp kuşlara su getirdiler… Bana söylesinler. Herkes boynuna bir fotoğraf makinesi asacak da ben kuş severim diye resim mi çekecek, başka işimiz yok mu ?” şeklinde yanıt verdi.

“Güzel işleri neden konuşmuyorlar? Benim kuşlar için yaptığım arıtmada havuz var gitsinler oraya kursunlar yuvalarını” şeklinde konuşan Özçınar “O yeri kaç kişi biliyor? Kuş severlik söylemeyle olmaz icraatla olur. Arıtma tesisimiz var kuşların yuva yapması için, göçmen kuşların gelip konması, suyundan yararlanması için tesisimiz var” ifadelerine yer verdi.

Fotoğraflar: Ahmet GÜRSES