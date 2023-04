“Bizi ve tüm STO’ları hayretler içinde bıraktı”

Mevlevi’deki kuş yuvalama alanına Güzelyurt Belediyesi tarafından çöp boşaltılmasıyla ilgili Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın YENİDÜZEN’e yaptığı , “Kuşlar oraya geldiyse kaçacak mıyız?” sözlerine, Biyologlar Derneği’nden tepki geldi.

Dernek Başkanı Hatice Benan, Özçınar’ın açıklamasının, hem Biyologlar Derneği’ni hem de diğer sivil toplum örgütlerini “hayretler içinde bıraktığını” söyledi.

“Çağımızın en büyük çevre sorunlarının kaynağının aslında insanların kendini doğadan veya doğadaki herhangi bir canlıdan daha üstün sayması ile başlamış olması tesadüf değildir” diyen Benan, doğa ile bütünleşip, üstünlüğünü kabul etmediğimiz sürece; en başta insan olmak üzere tüm ekosistemlerin iklim krizi, açlık, kuraklık, salgın hastalıklar ve temiz suya ulaşma sorunu gibi etkenlerin ciddi baskısı altında kalıp yok olmaya mahkum olduğunu söyledi.

Bahsedilen bölgede biriktirilen çöplerin sadece kuşları değil, halk ve çevre sağlığını da ciddi şekilde tehdit ettiğini vurgulayan Benan, “Çöplerden sera gazı etkisi yaratan gazların salınımı iklim değişikliğine katkı yaparken, bazı dönemlerde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bilinçli bir şekilde yakılarak hava kirliliğine neden olup halkı zehirlemektedir” dedi.

Bulunduğu beldeye bağlı vatandaşların çoğunluğunun seçtiği her belediye başkanının görev tanımında halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek, bölgenin ekolojik miraslarını korumak ve vatandaşın her türlü menfaatine sahip çıkmak olduğunu söyleyen Benan, açıklamasında “Öncelikle talihsiz açıklamada bulunan Mahmut Özçınar’ı ve daha sonra ülkedeki tüm belediye başkanlarını duyarlı olmaya ve görevlerini gereği gibi yapmaya davet ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yerel yönetimlerle işbirliği konusunda gönüllü olduğumuzu da duyurmak isteriz” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Mevlevi’de bulunan kuş yuvalama alanına Güzelyurt Belediyesi tarafından moloz dökülmesi tepkilere neden oldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Kuşkor üyesi Ertaç Cüneyt, “Dökülen çöplerden dolayı kuşların yuvaları kapanıyor ve oraya gelen kuşlarda geçen seneye göre %80 azalma var” derken Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı “28 Nisan’a kadar temizlenmediği takdirde ‘dört brüt asgari ücret’ tutarında cezai işlem uygulanacak” uyarısını yaptı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise, önce demeç verdi ardından da haber yapılması halinde gazeteyi dava edeceğini söyledi. Özçınar, “Orası belediyenin transfer istasyonudur, kuşlar oraya geldiyse kaçacak mıyız?” dedi.

Özçınar: “Kuşlar oraya geldiyse kaçacak mıyız?”