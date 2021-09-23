Mustafa Hacıali: “Vergiler verilmeli ki devlet kalkınsın”

En yüksek vergi veren şahıslar listesinde beşinci sırada olan Mustafa Hacıali, bundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Hacıali, devletin ancak bu şekilde kalkınabileceğini belirtti. YENİDÜZEN’e konuşan Hacıali şunları söyledi: “Bu ülkede yaşayan herkes devlete vergisini düzgün bir şekilde vermelidir ki devlet kalkınsın ve bizi de kalkındırabilsin. Eğer kazançlarımızı ve gelirlerimizi devletten gizlersek, hiçbir şekilde kalkınamayız. Bu yüzden şahsen herkesin vergilerini düzgün bir biçimde ödemesini tavsiye ediyorum”.

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