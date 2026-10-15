"Daha fazla can yanmadan güvenli yollar istiyoruz"

Green Pedal Spor Kulübü, bu pazar, yollarda can güvenliğinin artırılması talebiyle farkındalık sürüşü ve Meclis önünde protesto eylemi düzenliyor.

Birçok örgütün ve grubun da destek vereceği etkinlik ve eylem için saat 09.15’te Millet Bahçesi’nde toplanılacak ve 09.30’da buradan hareket edilecek.

Kulüp, bisikletçi 51 yaşındaki Bulut İbrahimoğulları’nın Geçitkale-Tatlısu ana yolunda kırık ve tamir edilmemiş çelik bariyere çarparak ağır yaralandığı ve bir bacağını kaybettiği 27 Eylül’deki kazanın ardından eylemlerini Lefkoşa’ya taşıyor.

Green Pedal Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Ülke genelinde giderek artan altyapı ihmallerine, karanlık ve bozuk yollara dur demek için tek yürek oluyoruz.” denilerek ülke genelindeki tüm spor severler ve iki teker kullanıcıları, farkındalık sürüşüne davet edildi.

“Yol kullanıcılarının canına kasteden hayati tehdit”

Açıklamada, “Yollarda can güvenliği için omuz omuzayız. Trafikte her gün can korkusuyla hareket etmekten yorulduk!” denilerek, bozuk ve bakımsız asfaltlar, çalışmayan ya da yetersiz kalan yol aydınlatmaları, tamir edilmeyen tehlikeli bariyerler ve bitmek bilmeyen altyapı eksikliklerinin artık sadece bir ulaşım engeli değil; doğrudan yol kullanıcılarının canına kasteden hayati bir tehdit olduğu vurgulandı.

Her gün bu yollarda pedal çeviren bisikletçilerin, motor kullanan sürücülerin, açık alanda koşu ve spor yapan herkesin yaşam hakkını savunmak; yetkilileri acil ve kalıcı önlemler almaya davet etmek amacıyla 18 Ekim 2026 Pazar günü geniş katılımlı bir farkındalık ve protesto eylemini düzenleneceği duyurulan açıklamaya göre, Lefkoşa Millet Bahçesi’nden 09.30’da başlayacak bisiklet sürüşü, “Köşklüçiftlik, Ledra Palace trafik ışıkları, Sarayönü, Ledra Palace trafik ışıkları, Maliye Bakanlığı önü, Başbakanlık yolu, Ortaköy trafik ışıkları, eski Lemar Çemberi, Gönyeli Bulvarı, Kermiya ve Millet Bahçesi” güzergahında yer alacak.

Daha sonra Meclis önünde basın açıklaması okunacak ve konuşmalar yapılacak.

Green Pedal Spor Kulübü, yollarda can güvenliği ve farkındalık amaçlı etkinliği için basına ve halka da eyleme katılım ve takip çağrısı yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Görmezden gelinen altyapı sorunları yüzünden yitirdiğimiz canlara yenilerinin eklenmemesi için, tüm halkımız, kurumlarımız ve sporseverler! Kıbrıs'ın neresinde olursanız olun; motorunuzla, bisikletinizle veya spor kıyafetinizle 18 Ekim Pazar sabahı Lefkoşa'da aramızda yer alarak can güvenliğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Daha fazla can yanmadan, daha fazla sporsever ve sürücü zarar görmeden güvenli yollar istiyoruz!”