Capital Bank Kurucu Başkanı Tekin Arhun: “Vergi vermenin milli bir görev olduğunu düşünüyoruz”

Ekonomik hayata adım attıkları günden bu yana her yıl vergi rekortmenleri listesinde yer aldıklarını aktaran Capital Bank Kurucu Başkanı Tekin Arhun, KKTC’nin katma değer yaratan en önemli kurumları arasına girmeyi başarmış olmaktan gurur duyduklarını belirtti. En yüksek vergi veren kurumlar listesine 8. sıradan giren Capital Bank Kurucu Başkanı Arhun şöyle devam etti: “Hepimizin bildiği bir gerçeği tekrar etmekte fayda var. Devletler vergi toplamadan güvenlik, sağlık ve eğitim gibi temel anayasal işlevlerini gerçekleştiremezler. Devletin vergi toplama hakkı vatandaşların hak ve özgürlüklerini güvence altına almanın gereğidir. Bu bakış açısıyla Capital Bank olarak vergi vermeyi milli bir görev olarak addediyoruz”.

“Vergi vermekten kaçmak etik bir sorundur”

Öte yandan Tekin Arhun, Capital Bank olarak KKTC ekonomisine yarattıkları finansal destek, gelir ve kurumlar vergisi yanında, istihdam, önemli sektörlere kaynak aktarımı ile personel maaşlarıyla da piyasaya sıcak para akışı sağladıklarını ifade etti. Arhun, Capital Bank’ın aktif büyüklük, portföy değeri ve yaratılan istihdamla da KKTC için değer yaratmaya devam etmekte kararlı olduğunu belirtti.

Vergi vermekten kaçınmanın ise etik bir sorun olduğunu vurgulayan Tekin Arhun, bu davranışın toplumun tüm paydaşlarını etkilediğini ve ulusal rekabet gücüne zarar verdiğini dile getirdi.

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