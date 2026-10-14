YENİDÜZEN - Özel

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, YENİDÜZEN Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ve Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova’ya konuşarak; 2026–2030 dönemi vizyonu, belediyenin mali dönüşümü, kayıt dışı nüfus krizi, yaklaşan 6 Aralık seçimleri ve güneyde yaşanan Cyprus Forum krizine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu, güçlü iş birliği ve mücadele vurgusu yaptı.

Üç dönemin ardından dördüncü dönem hedefini "Lefkoşa’yı parlatma zamanı" olarak niteleyen Harmancı, 2026–2030 vizyonunu trafik, otopark ve kentsel yaşam kalitesini artıracak üç temel ayak üzerine kurduklarını belirtti.

Belediyenin mali yapısında tarihi bir dönüşüm sağladıklarını vurgulayan Harmancı; 2014’te bütçenin %88’ini oluşturan personel giderlerini %51’e çektiklerini, borç oranını %80’lerden %3’e düşürdüklerini, 5 milyar TL’lik bütçenin 1 milyar TL’sini yatırımlara ayırdıklarını ve 5,5 milyon sterlinlik Lefkoşa Tiyatrosu ihalesi ile 840 kW’lık Güneş Enerjisi Santrali (GES) gibi dev projeleri öz kaynakla hayata geçirdiklerini kaydetti.

Lefkoşa’nın devlette 81 bin görünen nüfusunun sahadaki su tüketimi verilerine göre en az 160 bin olduğunu ve kentin alması gereken devlet katkısının ancak yarısını alabildiğini belirterek kontrolsüz nüfus artışına dikkat çekti.

6 Aralık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Harmancı, hükümet partilerinin sandıkta halktan ağır bir tokat yiyeceğini ve Ulusal Birlik Partisi’nin tarihinin en büyük yenilgilerinden birini yaşayacağını vurgularken, mevcut tahribatın büyüklüğü nedeniyle yeni dönemde de popülizmden uzak durulması ve toplumun kemer sıkmaya hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.

Cyprus Forum’da LTB unvanının ELAM baskısıyla değiştirilmesi üzerine foruma katılmama kararı aldıklarını hatırlatan Harmancı; Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Brunzos, AKEL ve Tarihsel Diyalog Derneği’nin sergilediği çekilme tavrının aşırı milliyetçiliğe karşı barış ve dayanışma adına tarihi bir kelebek etkisi yarattığını ifade etti.

2026–2030 Vizyonu: Trafik, otopark ve yaşam kalitesi

Harmancı, yeni dönemi "parlatma zamanı" olarak tanımlayarak üç ana öncelik belirlediklerini açıkladı: Trafik, toplu taşıma ve kentsel yaşam kalitesi...

Okul nüfusunun %56’sını barındıran Lefkoşa’da gece servislerinden edinilen deneyimle toplu taşımanın belediye eliyle güçlendirileceğini belirten Harmancı, yeni T-izni almadan mevcut hatlarla bu sistemin yaygınlaştırılacağını ifade etti.

LTB Başkanı, Atatürk Öğretmen Akademisi–Haspolat bağlantı yolu ile Hamitköy ışıklarındaki tıkanıklık için bakanlığın adım atmaması durumunda belediyenin battı-çıktı ve alternatif mühendislik çözümleriyle devreye gireceğini belirtti.

Akıllı sistemler ve çok katlı otoparklarla park sorununun aşılacağını belirten Harmancı; park yeri olarak kullanılan bazı yeşil alanların yer altına alınarak üstlerinin meydanlaştırılacağını ve yeniden yeşil alana dönüştürüleceğini kaydetti.

“Gönyeli’den çıkan bir bisikletli, Dereboyu ve Kızılbaş Parkı’na kesintisiz ulaşabilecek”

Harmancı, yayalaştırma projelerinin Yedilere yayılacağını, Çetinkaya Burcu altındaki sosyal alanın ve eski Cumhurbaşkanlığı altındaki fidanlığın kente yeşil kuşak olarak kazandırılacağını söyledi.

LTB Başkanı; Hamitköy kanalizasyonunun kalan %20’sinin tamamlanacağını, Şehit Çocuğu arsaları ile Kalın Yol’un dönüştürüleceğini, Taşkınköy için ihale süreci ertelenen köpek parkı projesinin hayata geçirileceğini ve Gönyeli’den çıkan bir bisikletlinin trafiğe hiç takılmadan Dereboyu ile Kızılbaş Parkı’na kesintisiz ulaşabileceğini aktardı.

Lefkoşa’nın Avrupa standartlarında en az yeşil alana sahip başkentlerden biri olduğunu anımsatan Harmancı, Millet Bahçesi tartışmasına da değinerek, “Eğer burası bir yeşil alansa yasa gereği yerel yönetime devretmek zorundaydınız; devretmeyip Güvenlik Kuvvetleri’ne verdiniz” eleştirisinde bulundu.

Mali Disiplin ve yatırım dönemi: Borç %80’den %3’e düştü, öz kaynaklarla yatırım arttı

Belediyeyi 2014 yılında devraldıklarında bütçenin %88’inin personel maaşlarına gittiğini hatırlatan Harmancı, bugün bu oranı %51’e düşürdüklerini vurguladı.

LTB Başkanı, belediyenin son bütçesinin 5 milyar TL olduğunu ve bunun 1 milyar TL’lik kısmının yatırıma ayrıldığını, bu yatırım tutarının tek başına birçok belediyenin bütçesinden büyük olduğunu kaydetti.

Şehrin uzun yıllardır beklediği 5,5 milyon sterlinlik Lefkoşa Tiyatrosu ihalesine öz kaynakla çıkıldığını açıklayan Harmancı, aynı dönemde 840 kW’lık Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) devreye alındığını ve Haspolat’a dikilen 10 bin fidanla belediyeye hem döner sermaye hem de odun kaynağı sağlayacak ülkenin ilk endüstriyel ormanının kurulduğunu ifade etti.

“Tahsil edilemeyen kısım, hükümetin ödemediği 200 milyon TL’lik trafik cezası gelirleri”

Gerçekleşme oranının %90 düzeyinde olduğunu belirten Harmancı, tahsil edilemeyen kısmın merkezi hükümetin ödemediği 200 milyon TL’yi aşkın trafik cezası gelirlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Geçmişten kalan banka borçlarının tamamen kapatıldığını, 7 yıl ödenmeyen sigorta ve vergi borçlarının sıfırlandığını ve belediyenin toplam borçluluk oranının bütçenin %80’inden %3 seviyesine gerilediğini sözlerine ekledi.

Resmi nüfus ile gerçek nüfus çelişkisi ve devlet katkısı kaybı: “Resmi nüfus 81 bin, gerçek en az 160 bin”

Lefkoşa’nın resmi veriler ile fiili yaşam arasındaki uçurumuna değinen Harmancı, merkezi hükümetin kentin projeksiyon nüfusunu 81 bin olarak kabul ettiğini, ancak tüketim verilerinin bambaşka bir tablo çizdiğini belirtti.

Kentte kullanılan su miktarı üzerinden yapılan hesaplamalara göre Lefkoşa’da konaklayan asgari nüfusun 160 bin olduğunu ifade eden Harmancı; yıllık su tüketiminin 2022’de 4,5 milyon metreküpten 2026 itibarıyla 9 milyon metreküpe fırladığına dikkat çekerek bunun denetimsiz, kayıt dışı ve kontrolsüz bir nüfus artışının kanıtı olduğunu vurguladı.

Harmancı, 2022 yerel yönetim reformundaki katkı formülü nedeniyle LTB’nin hak ettiği devlet katkısının neredeyse yarısını alabildiğini, buna rağmen mali yapıyı popülizme kaçmadan doğru yönetimle ayakta tuttuklarını dile getirdi.

Kanlıdere Çevre ve Yaşam Parkuru Projesi

40 yıllık Lefkoşa İmar Planı rüyasını hayata geçirdiklerini ifade eden Harmancı, Kanlıdere’nin Güney Lefkoşa’daki gibi insanların nefes aldığı, spor yaptığı bir yaşam koridoruna dönüştürüldüğünü söyledi.

Uzun diplomatik temaslar sonucu projeye Avrupa Birliği fonu sağlandığını ve Ledra Palace geçiş noktasından Pronto bölgesine kadar uzanan ilk etabın tamamlandığını hatırlattı.

Harmancı, tenis kortlarının bulunduğu askeri bölgeye girilmeden dere yatağına inileceğini; platformlar, taşkın bantları, yürüyüş ve bisiklet yolları, büfeler (kiosk) ile eski tren köprüsünün tadilatının yapılacağını açıkladı.

Proje kapsamında Mehmet Akif Caddesi üzerinde, beş yıldızlı otelin karşısında sürekli devridaim yapan yapay bir gölet, kafe ve iki toplumlu etkinlik alanı kurulacağını kaydeden LTB Başkanı; parkurun Kızılbaş Parkı’na kadar uzanan 4,5 kilometrelik hatta bağlanacağını, ayrıca Cumhurbaşkanlığı karşısından dereye inen alternatif bir bisiklet güzergahının da projeye entegre edildiğini belirtti.

6 Aralık seçimleri: "UBP tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alacak ama bir sıkı çekeceğiz"

Erken genel seçim ve yerel seçimlerin birleştirilmesi ile karma oyun kaldırılması adımlarını değerlendiren Harmancı, hükümetin kendi koltuklarını koruma amacıyla seçim mühendisliğine giriştiğini söyledi.

Yurttaşların yolsuzluk, kanunsuzluk ve usulsüz atamalardan bıktığını ve sokağın nabzının çok net bir öfkeyi işaret ettiğini söyleyen Harmancı, hükümet partilerinin 6 Aralık’ta "okkalı bir tokat" yiyeceğini ifade etti.

Hükümet değişiminin tek başına bir mucize yaratmayacağı uyarısında da bulunan Harmancı, “Hükümet değişecek ve her şey güllük gülistanlık olacak sanılmasın. Bunların yarattığı tahribat başka bir boyuttadır; belki de bir sıkı çekeceğiz ve herkes buna hazırlanmalı. Popülizm yapmadan kentleri yönetmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Karma oyun kaldırılması ve iki seçimin aynı anda yapılmasının özellikle muhtarlık ve azalık seçimlerinde kaos yaratabileceğini kaydeden LTB Başkanı, Yüksek Mahkeme’nin uyarılarının göz ardı edildiğini belirtti.

Adaylar açıklanmadan önce yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarında LTB’den duyulan memnuniyetin %70’in üzerinde çıktığını ifade eden Harmancı, Lefkoşalıların belediyeyi geçmişte grevlerle ve batık bütçelerle anılan zihniyete teslim etmeyecek kararlılıkta olduğunu ifade etti.

Cyprus Forum ve ELAM krizi: "Aşırı milliyetçiliğe karşı dayanışma kazandı"

Cyprus Forum’da LTB unvanının kaldırılması krizini aktaran Harmancı, Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis’in güneyde yükselen aşırı milliyetçiliğin ve ELAM’ın esiri haline geldiğini ifade etti:

Barış Ödülleri’nin verildiği forumda, ELAM’ın tepkisi üzerine organizatörlerin Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının telkiniyle kendileriyle hiçbir istişare yapmadan LTB unvanını listeden çıkardığını, bunun üzerine foruma katılmama kararı aldıklarını belirtti.

Muhatabı Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Brunzos’a durumu bildirdiğinde Brunzos’un cesur bir duruş sergileyerek kendisiyle dayanışma içinde forumdan çekildiğini; ardından AKEL, Tarihsel Diyalog Derneği (AHDR) ve diğer Kıbrıslı Türk temsilcilerin de benzer tavır aldığını kaydetti.

Bu çekilmenin bir kelebek etkisi yarattığını söyleyen Harmancı; ELAM’ın baskısına rağmen Kıbrıs Rum toplumunun ilerici kesimlerinin Kıbrıslı Türklerle iş birliğini savunan güçlü bir irade ortaya koyduğunu ve 12 yıllık karşılıklı güvene dayalı ilişkinin meyvesini verdiğini vurguladı.