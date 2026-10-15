İstanbul'u vuran sağanakta iki kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış kentte hayatını olumsuz etkiledi.

Kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı.

Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. Kentte eğitime bugün ara verildi.

Sağanak nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan çocuk ve Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Sağanak nedeniyle 2 bin 518 ihbar yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu.

8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale edildi.

İstanbul Valiliği açıklamasında, "14 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00-20.00 arasında, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaşmış olup, ihbarlar ilgili müdahale ekiplerine yönlendirilmiştir. Kayıtlarda, 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması, 76 araç, 808 konut, 280 iş yeri ihbar kaydı bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

41 yıllık rekor… Metrekareye 242 kilogram yağış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünkü yağışlarda 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaşıldığını belirterek, kentin bazı noktalarında metrekareye 242 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da son yılların en yüksek yağış miktarlarından birisi kaydedildi.

Kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilograma ulaştı.

Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış düştü.

Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ila 230 kilogram olarak ölçüldü.

İstanbul'un birçok noktasında metrekareye düşen yağış miktarı ise 100 kilogramı aştı.

Kaydedilen yağış miktarı, 1985 yılından bu yana görülen en yüksek değerlerden birine ulaştı.

Yağış nedeniyle İBB birimlerine 6 bin 937 ihbar ulaştı. İhbarların 5 bin 711'i İSKİ'ye, 528'i Çözüm Merkezi'ne, 498'i itfaiyeye, 200'ü ise yol bakım ekiplerine iletildi.

AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre, yağışların özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti

Kenti etkisini alan sağanak nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Fatih'te parkta su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarıyer'de ise selin oluştuğu caddede yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki kişi ayağıın kayması sonucu yere düştü. Kafasını kaldırıma çarpan ve ayağa kalkamayan S.Y. vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.Y. tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.