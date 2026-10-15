"Emekçilerimiz hakkını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Semih Kolozali, Kıbrıs Türk Petrolleri’nde 9 emekçinin haklarının gasp edildiği gerekçesiyle Petrol-İş Sendikası tarafından başlatılan süresiz greve ilişkin açıklama yaptı. Grevin ikinci gününde şirket yönetiminin sessizliğini sürdürdüğünü kaydeden Kolozali, emekçilerin haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Grev kararının üzerinden 24 saat geçmesine rağmen şirket yönetiminin yaşanan mağduriyetlere karşı duyarsız kaldığını söyleyen Kolozali, halkın yaşadığı mağduriyetin ve bayilerin içine düştüğü zor durumun dikkate alınmadığını ifade etti.

Örgütlü mücadelenin tarih boyunca emeğin, emekçinin ve alın terinin yanında yer aldığını belirten Kolozali, baskılar karşısında geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Petrol-İş Sendikası’nın başlattığı greve destek veren halka, dost kurumlara ve kardeş sendikalara teşekkür eden Kolozali, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Kolozali, açıklamasında, “Bizler, birlikte mücadele eden, birlikte direnen ve gücünü dayanışmadan alan kocaman bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

Emekçilerin haklarını ve alın terini görmezden gelenlere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Kolozali, “Mücadelemiz haklarımızı alana kadar sürecektir” dedi.