AKSA Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk: “KKTC için vergi vermekten mutluluk duyuyoruz”

En yüksek vergi veren kurumlar arasında üçüncü sırada olmaktan mutluluk duyduklarını aktaran AKSA Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk, listeye girmenin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Şirket olarak pandemi dönemi boyunca işlerini aksatmadan hizmete devam ettiklerini ve halka enerji sağlayarak elektrik ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Şentürk, bunun da verilen yüksek vergide etkisi olduğunu belirtti. Şentürk, “KKTC için vergi vermekten mutluluk duyuyoruz, umarım bu durum ilerleyen yıllarda da artarak devam eder” şeklinde konuştu.

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