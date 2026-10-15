TDP aday adaylarını belirledi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili aday adaylarıyla Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirdiği toplantıda, 6 Aralık seçimleri öncesinde Meclis’e dönüş hedefini ve değişim iradesini ortaya koyarken, altı ilçeden 50 milletvekili aday adayının ismini de kamuoyuyla paylaştı. Genel Başkan Zeki Çeler, TDP’nin ülkenin sorunlarına her alanda çözüm üretmeye hazır olduğunu vurguladı. Genel Sekreter Redif Ekinci ise aday sıralamasında son sözü üyelerin söyleyeceğini belirtti. Mehmet Harmancı da yaptığı konuşmada aday adaylarının sıralama hesabıyla değil, memleket sevgisi ve ülkenin geleceğine duydukları sorumlulukla hareket ettiğini ifade ederek, “6 Aralık’ta halkın sesini yeniden Meclis’e sokacağız” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili aday adaylarıyla Rüstem Kitabevi’nde bir araya gelerek seçim sürecini, Meclis’e dönüş hedefini ve ülkenin geleceğine ilişkin siyasi sorumluluklarını değerlendirdi.

Akşam gerçekleştirilen toplantıda TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Redif Ekinci ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Harmancı konuştu. Uzun süredir parti çalışmalarında aktif sorumluluk üstlenen aday adaylarının katıldığı buluşmada, ortak mücadele, dayanışma, temiz siyaset ve değişim iradesinin Meclis’e taşınması mesajları öne çıktı. Toplantıda ayrıca altı seçim bölgesinden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan 50 kişinin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Çeler: “Ülkenin sorunlarına çözüm üretmeye hazırız”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, partinin farklı alanlarda deneyim sahibi kadrolarıyla ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm üretmeye hazır olduğunu vurguladı.

Parti için uzun süredir emek veren isimlerle aynı hedef doğrultusunda çalışmanın kendisine büyük heyecan verdiğini belirten Çeler, TDP’nin sahip olduğu siyasi birikim, deneyim ve insan kaynağıyla ülkenin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek durumda olduğunu ifade etti.

Aday adaylarının farklı meslek gruplarından ve toplumsal yaşamın çeşitli alanlarından edindikleri deneyimlerin önemine dikkat çeken Çeler, ortak hedefler etrafında yürütülen çalışmaların partinin çözüm üretme kapasitesini güçlendirdiğini kaydetti.

Kendi çalışma hayatından ve siyasi mücadelesinden de örnekler paylaşan Çeler, samimiyet, dayanışma ve karşılıklı güvenin önemine işaret etti. Seçim süreci yaklaştıkça heyecanının arttığını dile getiren Çeler, TDP kadrolarının ülkenin geleceğine ilişkin sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

Ekinci: “Aday sıralamasında son söz üyelerin”

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, 18 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Aday Sıralama Kurultayı'nda milletvekili adaylarının sıralamasının parti tüzüğü gereği üyelerin oylarıyla belirleneceğini açıkladı.

Parti içi demokrasinin önemine dikkat çeken Ekinci, aday adaylarının ortak sorumluluk ve dayanışma anlayışıyla seçim sürecine sahip çıktığını belirtti.

Ekinci, seçim hazırlıklarının sürdüğünü ifade ederek, parti kadrolarının ülkenin geleceğine yönelik ortak hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Harmancı: “Bu sürece sıralama hesabıyla değil, memleket sevgisiyle sahip çıkıyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Harmancı, TDP çatısı altında sorumluluk üstlenen aday adaylarının kişisel siyasi hesaplardan önce ülkenin geleceğini ve toplumsal değişim ihtiyacını ön planda tuttuğunu vurguladı.

Aday adaylarının seçim sürecine yalnızca milletvekili seçilmek amacıyla yaklaşmadığını belirten Harmancı, her birinin memleket sevgisiyle hareket ettiğini ve ülkede ihtiyaç duyulan değişime katkı koyma sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Harmancı, aday sıralamasından bağımsız olarak bütün kadronun aynı hedef doğrultusunda mücadele ettiğine dikkat çekerek, Meclis’e girecek isimlerin yalnızca kendilerini değil, ortak emeği ve değişim iradesini de temsil edeceğini söyledi.

“Meclis’e girecek isimler ortak mücadelenin emanetini taşıyacak”

Siyasi sorumluluğun yalnızca seçim kazanmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Harmancı, asıl hedefin ülkeye dürüst yönetim anlayışını, temiz siyaseti, şeffaflığı ve hesap sorulabilirliği taşımak olduğunu belirtti.

Yolsuzluk ve adam kayırmacılığa karşı kararlı bir siyasi duruş ortaya konulması gerektiğini ifade eden Harmancı, ülkede yerleşmiş yanlış uygulamaların değişmesi için güçlü bir ortak iradeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yerel yönetimlerde ve genel siyasette birlikte hareket etmenin önemine değinen Harmancı, ülkenin mevcut koşullardan çok daha iyisini hak ettiğini söyledi.

Harmancı: “6 Aralık’ta halkın sesini yeniden Meclis’e sokacağız”

TDP’nin geçmişte Cumhuriyet Meclisi’nde yürüttüğü mücadeleleri de hatırlatan Harmancı, halkın sorunlarını gündeme taşıyan, yanlış uygulamalara karşı duran ve kamu yararını savunan siyasi temsilin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TDP kadrolarının bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden Harmancı, seçim sürecinde ortaya konulan ortak emeğin Meclis’e taşınacak değişim iradesinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Harmancı, 6 Aralık seçimlerine ilişkin hedeflerini ise “6 Aralık’ta halkın sesini yeniden Meclis’e sokacağız” sözleriyle ortaya koydu.

TDP’nin 50 milletvekili aday adayı açıklandı

Toplantıda, TDP’nin 6 Aralık seçimleri için altı ilçeden milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan 50 ismin listesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa ve Girne’den 12’şer, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 3 ve Lefke’den 2 aday adayı bulunuyor.

Lefkoşa (16 aday adayı): Ahmet Karahan, Ali Yaman Işık, Cemal Sunar, Deniz Birinci, Duygu Göze, Erhan Keser, Erman Yaylalı, Esra Şerebet, Güneş Kozal, Hakan Üredi, Havva Güleş, Hüseyin Paşa, İlker Balkır, Kemal Baykallı, Mehmet Çakıcı, Zeki Çeler.

Gazimağusa (12 aday adayı): Ahmet Denizer, Atakan Bayraktaroğlu, Ceylan Mehmet, Ece Balcı, Füruzan Sel, Güncel Masaroğulları, Mustafa Emiroğulları, Olgu Tansuğ, Şifa Çika, Tacan Reynar, Umut Kadı, Zakire Kaleli.

Girne (12 aday adayı):Aigül Gaziköylü, Ayşe Öztabay, Barış Baydar, Bayram Dem, Çile Atamer, Dilara Kısa, Dr. Süha Akpınar, Feride Gürel, Mehmet Metin Şenova, Mehmet Perçinkardeşler, Muhammet Gözay, Tekin Birinci.

İskele (5 aday adayı): Çağıl Çırakoğlu, Elif Cengiz Özyiğit, Ercan Yüzüak, Kemal Yıldız, Mürüde Çelikağ.

Güzelyurt (3 aday adayı): Faik Arçay, Mehmet Derya, Metin Ertop.

Lefke (2 aday adayı): Haluk Giray, Mine Atlı.

Milletvekili adaylarının seçim bölgelerine göre sıralaması, 18 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Aday Sıralama Kurultayı'nda parti üyelerinin oylarıyla belirlenecek.