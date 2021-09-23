Günay Çerkez: “Devlet vergileri halk için kullanmalı”

Bu topraklarda kazanç elde eden her kişinin vergi vermesi ve kazancını belgelemesi gerektiğini ifade eden İş insanı Günay Çerkez, bunun sadece hukuki bir mecburiyet değil, gönül mecburiyeti de olduğunu aktardı. Yaklaşık 8-10 yıldır vergi rekortmenleri listesinde ilk beşin içerisinde olduğunu da belirten Çerkez, bu durumdan mutluluk duyduğunu dile getirdi. 2020 vergi listeleri "şahıslarda" 4. sırada yer alan Çerkez, “Ülkenin daha ileriye götürülmesi, eğitim, sağlık, altyapı, temiz çevre gibi geri dönüşler alabilmek için bu vergilerin verilmesi kaçınılmaz olmalıdır” şeklinde konuştu. Verilen vergilerin halk için kullanılmasının önemine de vurgu yapan Çerkez şöyle devam etti: “İnsanlar devlete hizmet etmek için gönül rahatlığıyla vergisini vermelidir ancak bunun da devlet tarafından en iyi şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi gerekir. Ne yazık ki bu konuda gelmiş geçmiş bütün hükümetler sınıfta kalmıştır. Her gün gazetelerde yolların, su ve elektriğin ne durumda olduğunu görüyoruz. Yollarda ışıklandırma eksiklikleri de var. Eğer vatandaşın verdiği vergiler halka sağlık, eğitim, altyapı olarak dönerse ancak o zaman faydalı olur ve bizi mutlu eder. Devletin bunları düzgün kullanmaması, vatandaşı hiç vergi vermemeye ya da vermesi gerektiği miktarda vergi vermemeye yönlendiriyor. Eminim toplanan vergiler gerçekten halk için kullanılsa, çok daha fazla kişiyi düzgün vergi vermeye teşvik edebilirler”.

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