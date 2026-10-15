“Laik ve bilimsel eğitim için mücadelemiz sürecek”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde (TMK) sürdürdüğü grevi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin Eğitim Bakanlığı tarafından başka bir okula görevlendirilmesi üzerine sona erdirdi.

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, 15 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, söz konusu öğretmenin pedagojik yaklaşımdan uzak, ideolojik anlatım ve ifadelerinin öğrencileri olumsuz etkilediğini savundu.

Laik ve bilimsel eğitim yönünde irade ortaya koyan öğretmenlere, okul yöneticilerine, velilere ve topluma teşekkür eden Karaoğulları, mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Anayasa ve Milli Eğitim Yasası çerçevesinde, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda laik ve bilimsel eğitim anlayışını savunmaya devam edeceklerini belirten Karaoğulları, yalnızca TMK’da değil, tüm okullarda bu anlayışı hedef alan girişimlere karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

Karaoğulları, kendi mezunları ve öğretmenleri atanmayı beklerken Türkiye’den öğretmen görevlendirilmesine de tepki göstererek, eğitimdeki baskı ve dayatmalara karşı direnişi sürdüreceklerini ifade etti.