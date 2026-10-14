Tüp gaza 100 TL'lik zam

10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatına zam yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, daha önce 800 TL olan 10 kiloluk tüp gazın satış fiyatı 900 TL’ye çıkarıldı.

Böylece tüp gaz fiyatına 100 TL’lik artış yapılmış oldu.

Yeni fiyat tarifesinin yarından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.