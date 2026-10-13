Eski Cumhurbaşkanlığı binasındaki sergi için öğrenci turları ve sanatçı buluşmaları düzenlenecek

“Resmin Kamusal Hafızası” sergisinin ziyarete açık olduğu eski Cumhurbaşkanlığı binasında lise öğrencilerine yönelik turlar ve sanatçı buluşmaları düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, sanatçı buluşmaları 19 ve 21 Ekim'de 16.30–18.30 arasında düzenlenecek, 24 Ekim Cumartesi 9.30 ile 11.30 arası sanatçı buluşmasının yanında sergi turu da yapılacak. Rehberli öğrenci turları ise 19 ve 21 Ekim'de 09.30-11.00 ile 11.30-13.00 saatleri arası düzenlenecek.

Öğrencilere yönelik turlar için rezervasyon yapılması gerekiyor. Turlar 60 kişiyle sınırlı olacak. Rezervasyon için 0392 612 7000 numaralı telefon aranabilir.