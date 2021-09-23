Merit Grup: “Vatandaşlık borcumuzu ödemenin gururunu yaşadık”

Vergi rekortmenliği sırasında kurum olarak ikinci sıraya yerleşen Merit Grup’tan yapılan açıklamada, konunun bilgisini aldıklarında çok mutlu oldukları dile getirildi.

Meri Grup açıklamasında, “İkinci olduğumuzu öğrendiğimizde, çok mutlu olduk, vatandaşlık borcumuzu ödemiş olmanın haklı gururunu yaşadık. Ülkemize katkı sağladığımızı görmek ve bunu gerçekleştirebilmek bizim için son derece mutluluk vericidir” ifadeleri yer aldı.

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