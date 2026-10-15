POLVAK, öğrencilere yangın güvenliği konusunda eğitim verdi

Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışmaları kapsamında Multitalent Eğitim Merkezi öğrencilerine yangın güvenliği konusunda eğitim verildi.

POLVAK’tan yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürlüğü bağlı İtfaiye Müdürlüğü’nün uzman eğitmenleri tarafından verilen eğitimde, çocuklara erken yaşta yangın bilinci kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Eğitim kapsamında yangınların çıkış nedenleri, iş yerleri ve yaşam alanlarında karşılaşılabilecek başlıca yangın riskleri, yangına karşı alınması gereken önlemler ve acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği öğrencilerin yaş grubuna uygun şekilde anlatıldı.

Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitime de yer verildi. Öğrencilere itfaiyeci kıyafetleri giydirilerek mesleği yakından tanımaları sağlanırken, olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Öğrenciler, yangın sırasında paniğe kapılmamanın, güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaşmanın ve yetişkinlerden yardım istemenin önemini öğrenirken, itfaiye ekiplerinin kullandığı ekipmanlar hakkında da bilgi sahibi oldu.

Eğitim programı kapsamında Multitalent Eğitim Merkezi öğretmenlerine de yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Uzman eğitmenler tarafından öğretmenlere, yangın söndürme cihazlarının hangi tür yangınlarda ve hangi şartlarda kullanılması gerektiği, cihazların güvenli kullanım yöntemleri ve acil durumlarda uygulanması gereken temel müdahale yöntemleri anlatıldı.