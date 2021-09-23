Vergi listeleri açıklandı: Şahıslarda Tahir Topal kurumlarda İş Bankası

Maliye Bakanlığı, 2020 yılına ait vergi listelerini açıkladı. Şahıslarda iş insanı Tahir Topal, son yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da yine ilk sırada yer aldı. Bir yılda devlete 3 milyon 38 bin 962 TL vergi ödeyen Topal, şampiyonluğu bu yıl da kimseye kaptırmadı.

İş insanı Burak Başel ise ikincilik koltuğuna oturdu. Başel geçtiğimiz yıl 2 milyon 817 bin 760 TL vergi öderken, üçüncü ise 1 milyon 366 bin 123 TL vergi ödeyen Jinder Singh oldu.

Kurumlar listesinde ise lider 61 milyon 807 bin 546 TL vergi ödemesiyle Türkiye İş Bankası’nın oldu. İkinci sırada ise, 32 milyon 601 bin 644 TL vergi ödemesiyle Merit Grup yer aldı. AKSA Enerji ise 30 milyon 43 bin 586 TL vergi ödemesiyle üçüncü oldu.