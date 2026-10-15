Bellapais’te doğa ve kültür yürüyüşü düzenlendi

Patika Doğa Sporları Derneği ile Kıbrıs İki Dillilik Derneği iş birliğinde Bellapais ve çevresindeki parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Patika Doğa Sporları Derneği Başkanı Erdoğan Işık yaptığı açıklamada, etkinliğin doğa sevgisini pekiştirmek ve toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini vurguladı.

Etkinliğin yaklaşık iki saat sürdüğünü belirten Işık, yürüyüş sırasında Bellapais’in tarihi ve kültürel eserlerinin ziyaret edildiğini de kaydetti.

Işık, çevre bilincini, kültürel paylaşımı ve dostluğu güçlendiren bu tür ortak etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini aktardı.