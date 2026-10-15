“Vakıflar Bankası yönetimi halkın parasıyla sefa süremez”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Serman Yiğit, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’de, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın kullanımı için toplam 130 bin sterlin, yaklaşık 8 milyon TL değerinde iki lüks araç alındığını belirterek, söz konusu harcamaya tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Yiğit, Sendikanın yargıya taşıdığı mevzuata aykırı terfilerin ardından, seçim yasaklarından hemen önce söz konusu araçların alındığının bilgilerine geldiğini ifade etti.

Bankacılık Yasası’nın 25’inci maddesini anımsatan Yiğit, bankaların ihtiyaçları dışında mal edinemeyeceğini ve mal edinme koşullarının Merkez Bankası tarafından belirlendiğini kaydetti.

Vakıflar Bankası’nın makam aracı ihtiyacı olmadığını savunan Yiğit, piyasa değeri yaklaşık 65 bin sterlin olan araçların alımı için Merkez Bankası’nın onayı bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. Yiğit, onay verilmiş olması halinde ise ihtiyaç olmadığı belirtilen lüks araçların alımına hangi gerekçeyle izin verildiğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Vakıflar Bankası’nın bir avuç insana menfaat sağlamak için değil, toplumun yararı için kurulduğunu vurgulayan Yiğit, kurumun çalışanların hak ve menfaatlerini de gözeterek kamu yararına hizmet etmesi gerektiğini kaydetti.

Yiğit, “Kurum’u kendi özel şirketi gibi yöneterek birilerine yarar sağlamayı ve halkın parasıyla sefa sürmeyi alışkanlık haline getirenlerin en kısa sürede hesap vermesi için Vakıflar Bankası’nda yetkili sendika konumunda olan KTAMS konunun takipçisi olacaktır” dedi.