Zelenski-Erdoğan görüşmesi sona erdi
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 2 saat 45 dakikalık görüşme gerçekleştirdi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
13.52'de başlayan görüşme, 2 saat 45 dakika sürdü.
Görüşmede, TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile TC Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleşen İstanbul'daki zirveye katılmadı.
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