YDP hükümetten çekildi

YDP, yarınki güvenoyu yoklamasına katılmayacaklarını açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi’nden oluşacak 3’üncü Sucuoğlu Hükümeti henüz Meclis’te güvenoyu almadan dağıldı.

Yeniden Doğuş Partisi, hükümette “yedek lastik” gibi göründüklerini, Ulusal Birlik Partisi’nin radikal kararlar almaya hazır olmadığını, “100 Günlük Eylem Planı”nı imzalamaktan vazgeçtiğini duyurdu, bu nedenle güven oylamasına katılmama kararı aldı.

YDP Parti Meclisi kararı sonrasında ilk 59 gün ülkeyi yöneten UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yenisi de Meclis’te güven oyu alamadan dağıldı.

YDP'den yapılan açıklamada, UBP'ye ağır eleştiriler getirildi. Açıklamada, UBP'nin küçük ortakların hassasiyetlerini dikkate almadığı ve radikal reformalar yapmaktan kaçınarak statükoyu sürdürmek istediği ifade edildi.

UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun 100 Günlük Eylem Planı'nı imzalamaya yaklaşmadığı ifade edilen açıklamada, "UBP ortaklarının taleplerini dikkate almıyor. Ayrıca bu ülkede radilal reformlar yapmaya da hazır değil. UBP'nni tavrı statükoyu devam ettirme yönündedir. Ortakların hassasiyetini dikkat almayan bir hükümetin içinde olmak bizim için kabul edilebilier değildir. Bundan dolayı YDP güven oyu yoklamasına katılmama kararı aldı. Tavsiyemişiz görevin Cumhurbaşkanına devredilmesi ve geniş tabınalı bir hükümet kurulmasıdır" denildi.