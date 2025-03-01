“Yasal çerçevede eylemlerimize devam edeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Alsancak Ocak Örgütü, Alsancak – Lapta ana yolunda güvenli bir kavşak veya çember inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, yol güvenliğini artırmak için gereken çalışmalar yapılmadığı sürece eylemlerine yasal çerçevede devam edeceklerini duyurdu.

CTP Alsancak Ocak Örgütü tarafından yazılı yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Bildiğiniz üzere, bölgemizin en önemli gündemlerinden biri Alsancak – Lapta ana yolundaki eksiklikler, güvenlik sorunları ve sık sık yaşanan kazalardır. Bu sorunlara dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz gün, Başbakan’ın evine giden tali yola dönüş noktasında bir eylem gerçekleştirdik.

Ancak, yolun yapımının devam ettiği söylense de, son haftalarda ciddi bir çalışma yapılmadığı ortadadır. Bölgede yaşanan kazalar ve tehlikeler artarak devam etmektedir.

Bugün yol ile ilgili küçük ve geçici bir müdahale yapıldığını gözlemledik. Ne tesadüftür ki, eylemimizin hemen ardından, kazaların sık yaşandığı ve kamuoyunda tartışmalara neden olan dönüş noktasında (kavşak benzeri alanda), çift şeritli yol plastik dubalarla daraltılmıştır.

Bu sorunun köklü bir şekilde çözülmesi için, bu güzergâha kapsamlı bir proje çalışması yapılmalı, güvenli bir kavşak veya çember inşa edilmelidir. Aksi takdirde, bu yolda yaşanan ciddi kazaların ve sorunların devam edeceği açıktır. Ayrıca, yol ile ilgili tek sorun da burası değildir.

Yol güvenliğinin artırılması ve mevcut tehlikelerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılmadığı sürece, yasal çerçevede ve yasaların bize tanıdığı haklarla eylemlerimize devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

CTP Alsancak Ocak Örgütü (a) Kazım Sakinoğlu