Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı O. M. E. mahkemeye çıkarıldı. Polis, yürütülen tahkikat tamamlandığını belirtirken, mahkeme zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Sevinç, 26 Ocak tarihinde Lefkoşa'da, Ortaköy Bölgesi’nde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli bir şekilde seyir halinde tespit edilen ve kontrol için durdurulan Ford Fiesta marka kiralık salon araçta yapılan kontrolde, zanlının tasarrufunda bulunan el çantası içerisinde beş ayrı paket halinde 7 buçuk gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edilmiş olup zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

“6 paketi satarak para temin etti”

Polis, aynı gün, zanlının kalmakta olduğu Marmara Lefkoşa adresindeki ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak, zanlıdan yapılan soruşturmalarda, söz konusu tasarrufunda bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu maddeleri, 26 Ocak’ta Lefkoşa’da aranan isimli bir şahıstan 5 paket olarak aldığını anlatan Polis, bu şahsın yönlendirmesiyle başka şahıslara satacağını itiraf ettiğini belirtti. Polis, ayrıca zanlının yine aynı şahıstan 26 Ocak’ta 6 paket olarak aldığı ve tanesini 300 TL karşılığında satıp, 1.800 TL para temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

“Gönüllü ifade verdi, suçunu itiraf etti”

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini ve mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.