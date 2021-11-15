Oktay Kıbrıs’ta

TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Kasım törenleri kapsamında Kıbrıs’a geldi.

Oktay’ı Ercan Havaalanı’nda Başbakan Faiz Sucuoğlu karşıladı.

Oktay, ilk olarak Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı.

Dr Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki saat 10.00’daki resmi geçit törenine katılacak Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın vereceği resmi yemek de yer alacak.

Oktay, toplu açılış törenleri kapsamında Yeni Girne Askeri Hastanesi Temel Atma Töreni, 500 yataklı devlet hastanesi lansmanı, İskele-Çayırova Yolu'nun Boğaz-Çayırova 9 kilometrelik bölümü ile köy yolları projesi kapsamında tamamlanan 25 kilometrelik köy yolu açılış törenlerini gerçekleştirecek.

100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi'nin açılışına da katılarak, ülkeden ayrılacak.