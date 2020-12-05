Cumhurbaşkanı Ersin Tatar siyasi partilerle olan görüşmeleri çerçevesinde bugün son olarak YDP ile görüştü. Cumhurbaşkanı ile görüşen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kurulacak hükümetin biz azınlık hükümeti olsa da muhalefet ile işbirliği içinde olması gerekeceğini savundu. Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu ilkelerin, herkesin üzerinde mutabık olabileceği ilkeler olduğuna dikkat çekti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yapmış olduğu basın açıklamasında şu şekilde konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımıza partimizin görüşlerini açıkladık ve bir an önce ülkemizde yaşanan hükümet boşluğunun ortadan kaldırılabilmesi için son deneme olduğunu ve hükümeti kurabilecek olan şahsa görevi vermesini rica ettik.

Hükümeti kuracak kişi, aynı zamanda ülkeyi seçime götürecek atmosferi de sağlamak durumda. O seçim yasası da mutlak suretle konsensüs geçecek. Dolayısı ile muhalefetin desteğini de alabilecek bir hükümet olması gerekir. Belki de azınlık hükümeti olacak ama milli mutabakat benzeri bir hükümet modeli olması lazım. Çıkaracağı her yasada muhalefetin görüşlerini alan, hassasiyetlerine önem veren, onunla işbirliği içerisinde olacak olan bir hükümet olmalı. Çünkü hangi hükümet modeli olursa olsun ezici çoğunluğa dayalı bir model olmayacak. Dolayısı ile bu dönem muhalefetle işbirliği dönemi olacak. Sn. Tufan Erhürman’ın ortaya koymuş olduğu ilkeler normalde herkesin üzerine ittifak edebileceği ilkelerdi. O ilkelerin etrafında bir hükümet modeli düşünülebilir. Sn. Cumhurbaşkanımız da gerekli değerlendirmeleri bugün yapıp, görevi en kısa zamanda hükümeti kurabilecek olan bir milletvekiline vereceğini söyledi. Dediğim gibi YDP’nin bazı hassasiyetleri var. Bunları Sn. Cumhurbaşkanına da anlattık. Bu hassasiyetlerin göz önünde bulundurulması halinde kurulacak olan hükümete her türlü desteği verebileceğimizi bir kez daha ifade ettik. Bizim için önemli olan seçim tarihidir. Erken seçim tarihidir.”