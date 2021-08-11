Mağusa ve Güzelyurt’tan gelen hemşirelere ulaşım hizmeti

Bakanlar Kurulu, COVID-19 ile mücadele kapsamında Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli, Güzelyurt ve Mağusa’da ikamet eden hemşirelerin sağlık hizmetlerin aksatılmaması adına ulaşım hizmetlerinin karşılanmasına onay verdi.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 döneminde Merşe Taşımacılık Ltd.'e aylık 5 bin 500 TL, Şevket Göçmen Ltd.'e ise aylık 7 bin TL ödenmesi kararlaştırıldı.

Ödemenin Sağlık Fonu Hesabı’ndan karşılanacağı kararda yer aldı.

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