Çeler: “Öğretmenlerin emeği yok sayılamaz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, özel okullarda çalıştıktan sonra kamuya geçen öğretmenlerin hizmet sürelerinin kıdem hesaplamasına dahil edilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacaklarını söyledi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve beraberindeki milletvekili adayları, özel okullarda görev yaptıktan sonra kamuya geçen ve geçmiş hizmet sürelerinin kıdem hesaplarına yansıtılmasını talep eden öğretmenlerin temsilcileriyle görüştü.

TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, yaklaşık 500 öğretmeni ilgilendiren konu ele alınırken, öğretmenlerin özel sektörde geçirdikleri hizmet yıllarının kamuya geçişte dikkate alınmamasından kaynaklanan hak kayıpları gündeme getirildi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, öğretmen temsilcileri, özel okullarda geçen hizmet sürelerinin kamuya geçişte yok sayıldığını belirterek, yaşanan mağduriyetin giderilmesini talep etti.

Çeler: "Yasal düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacağız"

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, öğretmenlerin özlük haklarının korunması ve eğitimde adaletin sağlanmasının parti politikalarının temel öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

Öğretmenlerin yıllarca verdikleri emeğin ve kazandıkları mesleki deneyimin yok sayılamayacağını ifade eden Çeler, özel okullarda uzun yıllar görev yapan öğretmenlerin kamuya geçtiklerinde kıdemlerinin sıfırdan başlatılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çeler, söz konusu hak kaybının giderilmesi amacıyla gerekli yasa çalışmalarını Meclis gündemine taşıyacaklarını belirterek, mağduriyetin giderilmesi ve öğretmenlerin haklarının yasal güvence altına alınması için çalışacaklarını kaydetti.

Reynar: "Öğretmenlerin hizmet yılları kıdem hesabına dahil edilmeli"

TDP Milletvekili Adayı Tacan Reynar da söz konusu "mağduriyetin" hukuki bir düzenlemeyle giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Bir öğretmenin yıllar içinde kazandığı deneyimin kamuya geçtiği gün yok sayılamayacağını belirten Reynar, özel okullarda geçirilen ve sosyal güvenlik kayıtlarıyla belgelenen hizmet sürelerinin mesleki kıdem hesabına dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim politikalarının temelinde eşitlik, adalet ve emeğe saygının bulunduğunu kaydeden Reynar, öğretmenlerin özlük haklarının korunması ve mesleki deneyimlerinin tanınması için gerekli hukuki düzenlemelerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Reynar, hiçbir öğretmenin yıllarca verdiği emeğin yok sayılmaması gerektiğini ifade etti.