Cemaliye Onyıldız’ın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
Haspolat Merkezi Cezaevi’nde hükümlü tutuklu olarak bulunduğu sırada rahatsızlanarak hayatını kaybeden 71 yaşındaki Cemaliye Onyıldız’ın otopsisinde ölüm nedeni tespit edilemedi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirlenecek.
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Haspolat Merkezi Cezaevi’nde hükümlü tutuklu olarak bulunan 71 yaşındaki Cemaliye Onyıldız, 31 Ekim’de aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine Onyıldız'a otopsi yapıldı.
Onyıldız’a yapılan otopside, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm nedeninin, yapılacak ileri tetkiklerin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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