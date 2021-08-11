Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Yaylalı oldu

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanlığına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı atandı.

14 Ocak 2021 tarihinde söz konusu göreve atanan Çelebi Ilık ise görevden alındı.

Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu üyeleri de atandı…

Öte yandan 15 Haziran’dan itibaren 2 yıl süreyle görev yapmak üzere İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu atamaları da yapıldı.

Buna göre İhtiyat Sandığı Başkanlığına Erman Yaylalı getirildi.

üyeler ise Yener Yıldız (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi), Tuğşad Tülbentçi (Maliye Bakanlığı Temsilcisi), Ayşe Vilda (Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi), Arslan Bıçaklı (Türk-Sen Sendikası Temsilcisi), Yakup Özdemir Latifoğlu (Hür-İş Federasyonu Temsilcisi), Ahmet Serdaroğlu (Hür-İş Federasyonu Temsilcisi), Özgün Kutalmış (Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi) ve Mustafa Aroğlu (Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi) oldu.

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