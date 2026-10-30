LBO Halk Müziği Korosu konser verdi
LBO Halk Müziği Korosu, çarşamba akşamı YDÜ AKM’de konser verdi.
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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (YDÜ AKM) konser verdi.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre (LTB), çarşamba akşamı gerçekleştirilen konserde Kıbrıslı bestecilerin yanı sıra Azerbaycan ile Anadolu’nun farklı yörelerinden seçilen türküler seslendirildi.
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