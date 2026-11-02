Hüseyin Öztoprak hayatını kaybetti

Tarım ve Orman eski Bakanlarından, eski Milletvekili Hüseyin Öztoprak, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Öztoprak için yarın Saat:09.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlenecek.

Hüseyin Öztoprak’ın naaşı yarın Gaziveren’de kılınacak öğlen namazına müteakip toprağa verilecek.

Merhum Haseyin Öztoprak’a Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Hüseyin Öztoprak kimdir?

1950 yılında Gaziveren’de doğdu. 1968’de Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun oldu. Narenciye işleri ile uğraştı. Narenciye Üreticiler Birliği’nde uzun yıllar görev aldı ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.

6 Aralık 1998 ve 14 Aralık 2003 Genel seçimlerinde Demokrat Partiden Güzelyurt milletvekili seçildi.

26-04-2005 - 13-9-2006 tarihleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığı görevinde bulundu.

İngilizce ve Rumca bilen Öztoprak, evli ve iki çocuk babasıydı.