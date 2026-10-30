Holguin-Hristodulidis görüşmesi bugün saat 12:30’da

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguin, bugün Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’le bir araya geliyor.

Holguin-Hristodulidis görüşmesi saat 12:30’da başlayacak.

Dün gece geç saatlerde adaya gelen ve Pazartesi gün de Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’la görüşecek olan Holguin, 9 Kasım’da ise Erhürman ve Hristodulidis’le üçlü bir görüşme yapacak.

Üçlü görüşmede, liderlerin haftalık olarak yürütmekte olduğu temaslar bağlamında, sürecin ilerleyişinin ve güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve müzakerelerin esasına ilişkin içerik konularının ele alınması bekleniyor.

Erhürman ve Hristodulidis son olarak 27 Ekim Salı günü bir araya gelmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin Aralık ayında sona erecek olması nedeniyle, Holguin’in ziyaretinin, kişisel temsilci görev tanımıyla yapacağı son Kıbrıs ziyareti olabileceği ifade ediliyor.