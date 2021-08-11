68 yabancıya taşınmaz mal izni
Bakanlar Kurulu, iki farklı kararla toplamda 68 yabancının taşınmaz mal izni istemini onayladı.
A+A-
Bakanlar Kurulu, iki farklı kararla toplamda 68 yabancının taşınmaz mal izni istemini onayladı.
Resmi Gazete’de yer alıp, yürürlüğe giren kararın Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca alındığı belirtildi.
Mağusa ve Güzelyurt’tan gelen hemşirelere ulaşım hizmeti
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Yaylalı oldu
Yenierenköy Belediyesi’ne yeni borç yükü: 60 ay vade ile 4 milyon TL borç
Hasta sevklerine 30 milyon 927 bin TL ödeme
6 kişiye daha KKTC yurttaşlığı
Bu haber toplam 148 defa okunmuştur
Etiketler : RESMİ GAZETE, taşınmaz mal, yabancı