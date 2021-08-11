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68 yabancıya taşınmaz mal izni

68 yabancıya taşınmaz mal izni

Bakanlar Kurulu, iki farklı kararla toplamda 68 yabancının taşınmaz mal izni istemini onayladı.

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Bakanlar Kurulu, iki farklı kararla toplamda 68 yabancının taşınmaz mal izni istemini onayladı.

Resmi Gazete’de yer alıp, yürürlüğe giren kararın Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca alındığı belirtildi.

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