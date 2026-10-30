BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguín, Hristodulidis ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Kıbrıs sorununa ilişkin temaslarını sürdüren Holguín, gelecek haftanın başında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek.

Holguín’in iki liderle gerçekleştireceği ayrı görüşmelerin ardından, 9 Kasım’da Erhürman ve Hristodulidis’in katılımıyla üçlü görüşme yapılması planlanıyor.