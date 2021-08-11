Yenierenköy Belediyesi’ne yeni borç yükü: 60 ay vade ile 4 milyon TL borç
Bir dönem ciddi mali sıkıntılarla boğuşan, 2018 yılında da ‘kapısına kilit’ vurulan Yenierenköy Belediyesi, 4 milyon TL borçlandı.
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Bir dönem ciddi mali sıkıntılarla boğuşan, 2018 yılında da ‘kapısına kilit’ vurulan Yenierenköy Belediyesi, 4 milyon TL borçlandı.
Bakanlar Kurulu, Borç Yönetim Komitesi’nin 16 Temmuz 2021 kararı doğrultusunda belediyenin Kapital Bankası Ltd.'den 60 ay yani 5 yıl vadeli 4 milyon TL borçlanmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de yer alan karara göre; borçlanma, Belediyeler Yasası'nın 24'üncü maddesinin (2)'nci fıkrasının (C) bendi uyarınca onaylandı.
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Etiketler : RESMİ GAZETE, YENİERENKÖY