İskele’de metrekareye 26 kg yağış düştü

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağışın, metrekareye 26 kg ile İskele’de kaydedildiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çayırova’da metrekareye 25 kg; Karaoğlanoğlu’nda metrekareye 23 kg; Lapta’da metrekareye 7 kg; Geçitkale’de metrekareye 5 kg; Tatlısu, Girne ve Mehmetçik’te metrekareye 4 kg; Alsancak’ta metrekareye 3 kg; Ziyamet ve Boğaz’da ise metrekareye 2 kg yağış düştü.

Yağış alan diğer bölgelerde metrekareye 0,1 ile 1 kg arası yağış kaydedildi.