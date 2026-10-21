Bas Attila Manizade anma konseri 6 Kasım’da

Kıbrıslı Türk opera sanatçısı merhum Bas Attila Manizade, vefatının 10’uncu yıl dönümünde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 6 Kasım’da düzenlenecek konserle anılıyor.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) iş birliğinde yapılacak konser, saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

Konserde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından soprano Şebnem Ağrıdağ Kışlalı ve tenor Efe Kışlalı ile KKTCDOB’un kurucu sanatçıları soprano Sermin Dikmen Töre ve bariton Tuğrul Enver Töre solist olarak sahne alacak.

Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan’ın eşlik edeceği konserde, merhum sanatçının eşi ve opera rejisörü Aytaç Manizade de konuşmacı olarak yer alacak.

Bariton Tuğrul Enver Töre’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programda, anlatımlar eşliğinde Attila Manizade’nin sanat yaşamı ve kariyeri ele alınacak. Program kapsamında, sanatçının kariyeriyle ilişkilendirilen opera eserlerinden seçkin aryalar ve düetlerin yanı sıra Türk eserlerinden seçkiler ve daha birçok özel eser seslendirilecek.

Konser, ücretsiz ve halka açık olarak düzenlenecek.