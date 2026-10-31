Gençler için Lefkoşa’da “Üçüncü Mekân” projesi

Üçüncü Mekân Projesi (Third Space Project), 14-18 yaş arası gençlere yönelik tiyatro ve sanat atölyeleriyle hayata geçiriliyor. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek programla gençlerin kendilerini sanat yoluyla ifade edebilecekleri, farklı kültür ve kimliklerle buluşabilecekleri bir alan yaratılması amaçlanıyor.

Eirini Andreou, Giannis Karaoulis ve Eleni Moleski'nin küratörlüğünü üstlendiği proje, gençlerin kentle ve kamusal alanla ilişkilerini sorgulamalarına, genç olmanın beraberinde getirdiği deneyim ve zorlukları keşfetmelerine odaklanıyor.

ilk atölye 31 Ekim’de

Proje kapsamında düzenlenecek “Kentim Hakkında Konuşmak” başlıklı tiyatro atölyesinde katılımcılar, tiyatro aracılığıyla bugün ve burada genç olmanın ne anlama geldiğini keşfedecek. Gençlerin kentle ve kamusal alanla kurdukları ilişki üzerine düşünecekleri atölye, aynı zamanda Lefkoşa Gençlik Tiyatro Topluluğu'nun çekirdek grubunun oluşturulmasına yönelik hazırlık aşaması olacak.

Oya Akın, Eirini Andreou ve Giannis Karaoulis'in yürüteceği atölye, 31 Ekim-21 Kasım tarihleri arasında her cumartesi 15.00-18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Çalışmalar Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde yapılacak.

Gençlik tiyatro topluluğu kurulacak

Projenin bir diğer ayağını ise “3rd Space Lefkoşa Gençlik Tiyatro Topluluğu” oluşturacak. Uzun soluklu olarak planlanan atölye çalışmalarıyla bir gençlik tiyatro topluluğu kurulması hedefleniyor.

Katılımcılar, tiyatro oyunları, egzersizler ve doğaçlama çalışmaları aracılığıyla tiyatro sanatını deneyimleyecek. Kolektif yaratım tiyatrosu ve belgesel tiyatro teknikleri üzerinde çalışacak grup, kendi özgün performansını sıfırdan oluşturacak.

Giannis Karaoulis, Eleni Moleski, Oya Akin ve Eirini Andreou'nun yürüteceği atölyeler, 5 Aralık'tan mayıs ayının ortasına kadar her cumartesi 15.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Katılımcılar, tiyatro yapım sürecinin farklı aşamalarında görev alarak final gösterisini hazırlayacak. Gösteri öncesindeki son iki haftada ise ek provalar gerçekleştirilecek.